Рада поддержала законопроект о запрете религиозных организаций, связаных с рф - нардеп
КИЕВ. 19 октября. УНН. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, которые связаны с рф, сообщил в среду народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.
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"Рада поддержала законопроект о запрете религиозных организаций, которые связаны с рф! Пока что в первом чтении. Далее будут добавляться правки и рассмотрение во втором чтении, но точно не сегодня", - написал Гончаренко.
Детали
Как отметил нардеп Ярослав Железняк, законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с рф, принят в первом чтении 267 голосами "за".
По фракциям, по его словам, голоса разделились так:
- СН - 175
- ЕС - 26
- Батькивщина - 17
- Платформа за жизнь и мир - 1
- За будущее - 8
- Голос - 18
- Доверие - 12
- Восстановление Украины - 0
Кабинетом министров Украины зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций” (№8371) был еще в январе.
Сообщалось, что законопроект направлен на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защиты национальных интересов.
Проектом закона предусматривалось внесение изменений в законы "О свободе совести и религиозных организациях“, "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований“, которыми: исключается деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.