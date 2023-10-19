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Рада поддержала законопроект о запрете религиозных организаций, связаных с рф - нардеп

Рада поддержала законопроект о запрете религиозных организаций, связаных с рф - нардеп

КИЕВ. 19 октября. УНН. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, которые связаны с рф, сообщил в среду народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Рада поддержала законопроект о запрете религиозных организаций, которые связаны с рф! Пока что в первом чтении. Далее будут добавляться правки и рассмотрение во втором чтении, но точно не сегодня", - написал Гончаренко.

Детали

Как отметил нардеп Ярослав Железняк, законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с рф, принят в первом чтении 267 голосами "за".

По фракциям, по его словам, голоса разделились так:

  • СН - 175
  • ЕС - 26
  • Батькивщина - 17
  • Платформа за жизнь и мир - 1
  • За будущее - 8
  • Голос - 18
  • Доверие - 12
  • Восстановление Украины - 0

Кабинетом министров Украины зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций” (№8371) был еще в январе.

Сообщалось, что законопроект направлен на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защиты национальных интересов.

Проектом закона предусматривалось внесение изменений в законы "О свободе совести и религиозных организациях“, "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований“, которыми: исключается деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, ВР, Украина, церковь
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