Законопроект о гражданских партнерствах поддержали Минобороны и Минюст

КИЕВ. 19 октября. УНН. Минобороны и Минюст выступили за принятие законопроекта № 9103 "Об институте регистрируемых партнерств". До этого негативные выводы этих министерств блокировали дальнейшее продвижение законопроекта в парламенте. Об этом написала в Facebook народный депутат Инна Совсун, сообщает УНН.

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«Минобороны изменило позицию и поддержало законопроект о регистрируемых партнерствах. Но это еще не все. Министерство юстиции, которое должно было разработать альтернативный законопроект о партнерствах, также изменило позицию. Теперь оно готово поддержать законопроект №9103 и готовит к нему правки ко второму чтению», - написала Совсун.

Детали

По ее словам, теперь парламент может поддержать законопроект в первом чтении и дать возможность Минюсту — внести свои правки во втором.

Как отметила Совсун, министерство юстиции оценивает законопроект как первый прогрессивный шаг к конструктивному диалогу с обществом.

Напомним

В марте в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о гражданских партнерствах для регистрации однополых браков.

Согласно документу, гражданским (регистрируемым) партнерством могут воспользоваться как военные, так и гражданские, однополые или разнополые пары.

Священный Синод Православной церкви Украины выступил против законопроекта № 9103 об институте «регистрируемого партнерства» и назвал его неприемлемым. В ПЦУ подчеркивают - документ угрожает морали и будет ухудшать демографическую ситуацию.