Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,56 0,1109  EUR: 38,61 0,0587 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Сигнал рф и усиление наступательной способности ВСУ: эксперт о предоставлении Украине Abrams и Leopard
Сигнал рф и усиление наступательной способности ВСУ: эксперт о предоставлении Украине Abrams и Leopard
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7695

Зеленский посетил Киевскую область: побывал на строительстве городка для людей, потерявших дома из-за войны

Зеленский посетил Киевскую область: побывал на строительстве городка для людей, потерявших дома из-за войны

фотогалерея

КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский посетил Киевскую область, где осмотрел строительство жилья, которое возводится в селе Тарасовка для людей, которые потеряли свои дома из-за войны. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Детали

«Во время рабочей поездки в Киевскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства жилья для людей, пострадавших от российского вторжения, которое возводится в селе Тарасовка за средства благотворителей», - говорится в сообщении.

Зеленский посетил «Городок Хансена», который строит компания Wasatch Group в партнерстве с благотворительной организацией To Ukraine with Love.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "єВідновлення": сертификаты на приобретение жилья взамен разрушенного рф начнут действовать со следующего месяца

«(Основатель Wasatch Group – ред.) Делл Лой Хансен подробно рассказал Владимиру Зеленскому о реализации проекта и о дальнейших планах развития Тарасовки. Он заверил, что городок площадью 9 га пытаются строить быстро, но качественно. В готовых квартирах есть все необходимое для комфортного проживания: мебель, современная техника, текстиль и подарочные пакеты с наборами посуды. Помещения типовые, имеют от 2 до 5 комнат и могут вместить большие семьи из 5-6 человек. Также здесь планируют обустроить квартиры для детских домов семейного типа», - отмечается в сообщении.

Сообщается, что на территории городка также будет построена школа на 600 учеников, детский сад на 70 малышей, библиотека, публичные пространства, кухня и тому подобное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство выделило 60 миллиардов гривен на быстрое восстановление регионов

Как проинформировали Президента заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба и глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, жилье в городке будет предоставляться временно на бесплатной основе внутренне перемещенным украинцам, которые потеряли свои дома в результате полномасштабного российского вторжения, членам семей погибших защитников, инвалидам войны, пострадавшим от войны и тому подобное.

«Проект будет реализовываться в четыре очереди. На первом этапе в 80 квартир в городке заселится 350 человек. В целом проект предусматривает предоставление жилья для 450 семей», - сказано в сообщении.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.