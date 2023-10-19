Казахстан перестал поставлять в рф сотню товаров военного назначения из-за санкций

КИЕВ. 19 октября. УНН. Казахстан запретил продажу рф 106 наименований товаров в россию. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, сообщает УНН со ссылкой Zakon.kz.

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"Это 106 различных продуктов. Мы полностью ограничили их экспорт. Это товары военного назначения. Например, дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция", - заявил Торебаев.

Как сообщается, весной официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заверил, что страна не намерена давать свою площадку России для отвода санкций.

Дополнение

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем сообщении в Telegram отметил, что Казахстан ввел запрет на экспорт в рф товаров, которые может использоваться россиянами в военных целях.



Это товары, которые не производились в Казахстане. Как заметил Ермак, враг пытался получить западные компоненты через реэкспорт.

Ранее

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил, что Казахстан будет придерживаться санкционного режима в отношении России. Что касается полномасштабной войны, которую начала рф против Украины, Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий, за мирные переговоры на основе Устава ООН.