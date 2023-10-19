Кулеба заявил, что Украина будет получать ракеты ATACMS на постоянной основе

КИЕВ. 19 октября. УНН. США будут осуществлять поставки ракеты ATACMS Украине на постоянной основе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире «Сніданку з 1+1», передает корреспондент УНН.

Цитата

На вопрос означает ли, что Украина будет получать на постоянной основе ракеты ATACMS и еще в большем количестве, Кулеба ответил: «Означает и это прямой результат договоренности Президента Зеленского и Байдена, которая была достигнута в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября».

Детали

Кулеба отметил, что прошло меньше месяца, как был продемонстрирован результат работы ATACMS.

«Если почитать между строк выступление Президента после встречи с Байденом, то из него можно было понять, что принято очень важное решение, а из важных решений можно было только это сделать, поэтому благодарим США за выполнение договоренностей», - сказал Кулеба.

Он также выразил надежду, что в будущем Украина получит ракеты ATACMS, которые способны поражать цели на расстояние 300 километров.

Дополнение

Во вторник Украина впервые использовала ракеты ATACMS, которые в ограниченном количестве тайно получила от США.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил передачу и применение американских ракет ATACMS.

The New York Times сообщало, что Соединенные Штаты поставили Украине 20 ракет ATACMS, которые имеют кассетные боевые части.