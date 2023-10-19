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В Украине предлагают штрафовать за нарушения в географической маркировке продуктов и алкоголя

В Украине предлагают штрафовать за нарушения в географической маркировке продуктов и алкоголя

КИЕВ. 19 октября. УНН. Кабмин предлагает ввести административную ответственность за нарушение требований законодательства о географических указаниях для с/х продукции, пищевых продуктов и спиртных напитков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий законопроект №10162 от 18 октября на сайте Верховной Рады.

Детали

Определены правонарушения, а также ответственность за нарушение требований законодательства об охране географических указаний для пищевых продуктов и спиртных напитков.

Среди них:

  • Необеспечение пользователем схем качества в установленных законом случаях мер самоконтроля, документооборота и сохранения документальных подтверждений процесса производства, указанных в спецификации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов с географическим указанием, традиционной гарантированной особенностью. Ответственность – наложение штрафа на граждан и должностных лиц, от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 грн до 850 грн).
  • Нарушение порядка сертификации с/х продукции и пищевых продуктов и выдачи сертификата - штраф от 340 грн до 850 грн. 
  • Нарушение порядка сертификации спиртного напитка и выдачи сертификата – влечет за собой наложение на должностных лиц штрафа от 340 грн до 850 грн.
  • Необеспечение соблюдения требований законодательства относительно наведения аллюзий при описании, представлении и маркировке алкогольных напитков и пищевых продуктов, относительно наведения составленных терминов при описании, представлении и маркировке алкогольных напитков – штраф от 340 грн до 850 грн;
  • Нарушение порядка сертификации спиртного напитка и выдачи сертификата – штраф от 340 грн до 850 грн.

Проект предусматривает определение ответственных за административные правонарушения:

  • Главного госинспектора Украины, главного государственного ветеринарного инспектора Украины и их заместителей, главных госинспекторов, главных государственных ветеринарных инспекторов и их заместителей, государственных инспекторов и государственных ветеринарных инспекторов и тд – штраф до 3060 грн.
  • Государственных инспекторов и государственных ветеринарных инспекторов территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере безопасности и качества пищевых продуктов и в сфере ветеринарной медицины, а также заведующих лабораторий – штраф до 2040 грн.
  • Государственных ветеринарных инспекторов и заведующих лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на агропродовольственных рынках - штраф до 850 грн.

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Источник: УНН
Теги: ВР, Кабмин, алкоголь, штраф, продукты питания, нарушение
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