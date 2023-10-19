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Кулеба назвал оптимистичный срок предоставления Украине F-16

Кулеба назвал оптимистичный срок предоставления Украине F-16

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 19 октября. УНН. Оптимистичный сценарий по получению истребителей F-16 – это первая половина 2024 года. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире «Сніданок з 1+1», передает корреспондент УНН.

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«Сейчас наши пилоты проходят обучение, как только пилоты завершат обучение, а параллельно в Украине готовится инфраструктура для этого, то самолеты будут в Украине. То есть единственные препятствия для того, чтобы F-16 появились в украинском воздухе – это завершение тренировки пилотов, подготовка инфраструктуры. Оптимистический сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года», - рассказал Кулеба.

Дополнение

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что Украина работает над подготовкой инфраструктуры для истребителей F-16.

Ранее Игнат рассказывал, как аэродромы готовят к F-16 и как эти самолеты будут защищать от вражеских атак.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщал, что, вероятно, Дания сможет передать Украине первый боевой самолет F-16 в первом квартале 2024 года.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, военная помощь, истребители, война, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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