Кулеба об эвакуации из Сектора Газа: это большая беда, она не работает ни для одной страны

КИЕВ. 19 октября. УНН. Эвакуация из Сектора Газа пока не работает ни для одной страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире «Завтрака с 1+1», передает корреспондент УНН.

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«Нет проблем с эвакуацией из (Израиля – ред.). Титаническая работа проведена, два самолета вывезены. В основном женщины и дети. Сейчас есть самолеты и у нас есть договоренности с авиакомпаниями, что за приличную цену можно купить билеты. Мы проинформировали граждан Украины об этом, но на последний рейс было выкуплено 40 билетов», - сказал Кулеба.

Также он прокомментировал ситуацию с украинцами, которые в Секторе Газа.

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«Это большая беда не только для нас, но и для других стран. К сожалению, эвакуация иностранцев из Сектора Газа пока не работает ни для одной страны. Каждый день мы стоим на грани, что эти двери откроются, но, к сожалению, что-то срывается. Поэтому пока просто поддерживаем с ними связь, стараемся чем можем им помогать, но сейчас все заперты в этой клетке», - рассказал Кулеба.

Дополнение

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщал, что осложняется ситуация с эвакуацией украинцев из сектора Газы, за ночь в анклаве подтверждена гибель украинки.