Зеленский созвонился с Генсеком ООН: рассчитывает на помощь с сохранением поддержки стран Глобального Юга

КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг о телефонном разговоре с Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, стороны обсудили привлечение ООН к переговорам, которые были начаты в Джидде, помощь с сохранением поддержки стран Глобального Юга, альтернативный "зерновой коридор" и ситуацию на Ближнем Востоке, передает УНН.

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"Провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем", - написал Зеленский в соцсетях.

Детали

Президент поблагодарил за работу команды ООН в Украине по гуманитарному реагированию, в частности за план подготовки к зимнему сезону на 435 млн долл.

"Активное участие ООН в имплементации Формулы мира и готовность прислать представителя Организации на следующую встречу дипломатических советников и советников по безопасности очень важны для Украины. После встречи советников в Джидде также важно, чтобы следующее мероприятие было не менее успешным и дало конкретные результаты. Для этого нужно сохранять поддержку стран Глобального Юга. В этом Украина очень рассчитывает на ООН", - отметил Зеленский.

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Также он сообщил, что поделился с Гутерришем особенностями функционирования альтернативного "зернового коридора" через Черное море и информацией о продолжении инициативы Grain from Ukraine.

Подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и необходимые гуманитарные усилия для помощи гражданскому населению, добавил Глава государства.