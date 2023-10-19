Страны G7 планируют объявить о запрете на импорт российских алмазов "со дня на день" - СМИ

КИЕВ. 19 октября. УНН. Страны "Большой семерки" со дня на день объявят о запрете на импорт российских бриллиантов. Но уже назревает острый спор относительно того, как обеспечить его соблюдение сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что до сих пор ЕС не запретил импорт российских алмазов в значительной степени из-за попыток Бельгии защитить торговлю алмазами в своем портовом городе Антверпен.

Теперь Бельгия, как сообщается, изменила свою позицию.

Однако большой проблемой является то, что почти все российские бриллианты проходят через индийский город Сурат для огранки и полировки. После чего они считаются не российскими, а индийскими.

Бельгия предлагает отслеживать алмазы, заставив их проходить через "центр обработки" в Антверпене до того, как они будут обработаны в Индии.

Также Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) предлагает свой план по отслеживанию алмазов. Он заключается в том, что ВТО предоставляет дополнительные гарантии, что драгоценные камни не происходят из россии, к уже существующему набору гарантий по всей цепи поставок, который был разработан для блокировки конфликтных алмазов.

WDC утверждает, что это "общеотраслевое" предложение, поддержанное 22 ассоциациями из Объединенных Арабских Эмиратов, США и Индии, будет легче принять как мелким, так и крупным игрокам.

Напомним

Как ранее сообщал Bloomberg, механизм запрета на импорт российских алмазов будет состоять из прямого запрета на покупку, который вступит в силу 1 января, а также косвенного запрета, который будет действовать более постепенно.