Война в Израиле не ослабит помощь Киеву - премьер Литвы

КИЕВ. 19 октября. УНН. Примьер-министр Литвы Ингрида Шимоните убеждена, что противостояние между Израилем и боевиками ХАМАС не повлияет на поддержку Западом Украины. Об этом сообщает DW, передает УНН.

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По ее словам, крайне важно, чтобы Украина одержала победу в войне, развязанной против нее россией, поэтому западные страны должны не прекращать поставки ей необходимого оружия и финансов.

Шимоните выразила уверенность, что Украина сможет рассчитывать на дальнейшую реальную поддержку со стороны партнеров, включая военную и финансовую.

Она отметила, что большинство стран понимают, что российское вторжение в Украину, а также противостояние между Израилем и ХАМАС – это долгосрочные проблемы, поэтому внимание должно быть сосредоточено на проблемах обороны и безопасности.

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