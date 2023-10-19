В Словакии главой МИД может стать Юрай Бланар, который не является профессиональным дипломатом, и известен одиозными заявлениями о войне рф против Украины

КИЕВ. 19 октября. УНН. Министром иностранных дел Словакии в правительстве антиукраинского Роберта Фицо может стать бывший глава Жилинского края Юрай Бланар, который отличался одиозными заявлениями о войне рф против Украины и не является кадровым дипломатом. Об этом пишет словацкий портал Aktuality, передает УНН.

Цитата

“По информации нашего хорошо информированного источника, новым руководителем словацкой дипломатии должен стать вице-председатель Smer и бывший мэр Жилины Юрай Бланар, о котором уже давно говорят”, — пишет словацкое издание Aktuality.

Детали

По информации издания, Бланара советовали на должность министра МИД Словакии, когда переговоры о составе будущего правительства только начинались. На кресло главного дипломата страны также предлагали Марека Эштока, который ранее был послом Словакии во Франции. Также рассматривали Мирослава Лайчака, но последний не принял предложение Smer.

Если Бланара назначат главой дипломатического ведомства, слова Фицо, который призвал к политическому руководству департаментом, оправдаются. Напомним, на прошлой неделе глава Smer Роберт Фицо заявил, что на должность главы МИД “нужна щука, которая, возможно, нетрадиционным способом будет гоняться за старым карпом в пруду словацкой дипломатии. Рыбник, который притворяется неприкосновенным и предназначен лишь для таких элит, как Касера, Корчок, Демеш и другие”.

В Словакии также обеспокоены тем, что Smer собирается нарушить правило Министерства иностранных дел. Дипломатическое ведомство уже четверть века возглавляют кадровые дипломаты, а сейчас Фицо планирует взять на должность главы МИД человека без профильного образования.

Дополнительно

Карьерные дипломаты контролировали Министерство иностранных дел с 1998 года, когда Зденка Крамплова, политик HZDS, покинула пост министра.

Единственным коротким исключением был период правительства Иветы Радичовой между 2010 и 2012 годами, когда Микулаш Дзуринда возглавлял Департамент дипломатии. Однако председатель SDKÚ был премьер-министром в течение восьми лет.

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Напомним

Накануне, лидер партии Smer Роберт Фицо, выступающий против продолжения военной поддержки Украины со стороны ЕС, не мог найти кандидата на должность министра иностранных и европейских дел, и намеревался сам возглавить дипломатическое ведомство. Впрочем, ему всё же удалось уговорить на эту должность Юрая Бланара, который сначала не хотел принять предложение.