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Ермак и президент Европарламента обсудили процесс имплементации "формулы мира" Украины

Ермак и президент Европарламента обсудили процесс имплементации "формулы мира" Украины

КИЕВ. 19 октября. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой. Они сосредоточили особое внимание на процессе имплементации украинской формулы мира. Также они обсудили ситуацию на фронте и важность защиты украинской гражданской инфраструктуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Детали

Ермак поблагодарил Европарламент и лично Мецолу за лидерство в поддержке Украины. Собеседники обсудили недавнее одобрение Европейским парламентом мандата по созданию финансового инструмента для Украины Ukraine Facility объемом 50 млрд евро в рамках внесения изменений в Многолетнюю финансовую перспективу ЕС на 2021–2027 годы.

«Решение Европарламента стимулируют других партнеров не снижать темп в поддержке Украины и приближении победы», – подчеркнул Ермак.

Сообщается, что стороны также обсудили текущую ситуацию на фронте и важность защиты украинской гражданской инфраструктуры, в частности энергетической, в условиях постоянных террористических атак со стороны россии.

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«Руководитель Офиса Главы государства и Президент Европарламента сосредоточили особое внимание на процессе имплементации Украинской формулы мира», - отмечается в сообщении.

Ермак пригласил Европарламент присоединиться к третьей встрече на уровне советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников.

«Привлечение Европарламента к имплементации Украинской формулы мира способствует расширению круга тех, кто ее поддерживает, и приближает проведение Глобального саммита мира с участием ведущих лидеров Глобального Юга», – отметил руководитель Офиса Президента.

Собеседники также обменялись мнениями о ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и отметили важность усилий по максимальной защите гражданского населения в условиях боевых действий.

Дополнение

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что «формула мира» Президента Владимира Зеленского единственная инициатива, которая сейчас серьезно обсуждается в международном сообществе.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Офис президента Украины
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