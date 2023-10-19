Вместо Маляр: писатель и военный Илларион Павлюк получил должность в Минобороны

КИЕВ. 19 октября. УНН. Писатель и военный Илларион Павлюк возглавил Управление прессы и информации Министерства обороны. Об этом сообщил он в Facebook, передает УНН.

Павлюк сообщил, что сегодня официально завершил службу в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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“Принимаю новую должность начальника Управления прессы и информации Министерства обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Благодарю Министра обороны за то, что поверил в меня и мою команду! Вместе — к победе! Слава Украине!" — написал Павлюк.

Дополнение

Илларион Павлюк писатель, продюсер, офицер Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, журналист, документалист, автор бестселлеров “Я вижу, вас интересует тьма”, “Белый пепел”, “Танец недоумка”. Многодетный отец.

18 сентября Кабинет министров принял распоряжение об увольнении шестерых заместителей главы Минобороны Украины и государственного секретаря ведомства.

Впоследствии Кабинет министров Украины назначил шесть новых заместителей министру обороны Рустему Умерову.