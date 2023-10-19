лукашенко уволил посла беларуси в Украине

КИЕВ. 19 октября. УНН. Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко освободил Игоря Сокола от должности посла беларуси в Украине. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе лукашенка, передает УНН.

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«лукашенко освободил Игоря Сокола от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла беларуси в Украине и Вячеслава Качанова от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла беларуси в Эстонии», - говориться в сообщении.

Отмечается, что соответствующие указы лукашенко подписал 19 октября.

Дополнение

Сокол вместе со всеми сотрудниками посольства беларуси в Украине покинули страну в марте 2022 года.

Так, в марте 2022 года беларусь приняла решение о "сокращении" количества украинских дипломатов на своей территории.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что вовлечение белорусской армии в полноценную наземную операцию в полномасштабной войне против Украины – это стратегическая задача кремля.