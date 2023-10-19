Украина и Франция начали переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности

КИЕВ. 19 октября. УНН. Сегодня начат первый раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины. Стороны согласовали порядок координации по вопросу гарантий безопасности на ближайшее время, передает УНН со ссылкой на ОП.

Цитата

“По поручению Президента Украины и руководителя Офиса Главы государства сегодня начат первый раунд переговоров с Французской Республикой по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква. В неё вошли заместитель главы Офиса Главы государства Роман Машовец и первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Франция готова заключить соглашение с Украиной о предоставлении гарантий безопасности

Франция стала пятым государством G7 после США, Великобритании, Канады и Японии, с которым Украина начала соответствующие двусторонние переговоры.

“Трудно переоценить важность двусторонних переговоров по безопасности с Францией как страной — основательницей Европейского Союза и НАТО. Мы постоянно чувствуем поддержку Франции как в приближении победы Украины, так и на пути европейской и евроатлантической интеграции нашего государства”, — подчеркнул Жовква.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Швеция и Украина договорились начать переговоры по соглашению о гарантиях безопасности

Отмечается, что начало двусторонних переговоров с Францией углубляет ее неизменную поддержку Украины в военной сфере, сфере безопасности и экономической сфере. Неотъемлемой составляющей гарантий безопасности является также помощь в развитии военно-промышленного комплекса и в экономическом восстановлении Украины. Важным элементом сдерживания агрессии должны стать также мощные санкции и неотвратимость конфискации активов страны-агрессора.

“Стороны согласовали план дальнейших двусторонних переговоров и порядок координации по вопросу гарантий безопасности на ближайшее время”, — информирует ОП.