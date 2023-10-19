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Шмыгаль обсудил вызовы военного времени со священниками

Шмыгаль обсудил вызовы военного времени со священниками

КИЕВ. 19 октября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил вызовы военного времени с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Об этом Денис Шмыгаль написал в своем telegram-канале.

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«Провели встречу с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Обсудили общие вызовы военного времени и как им противодействовать», - написал премьер.

Детали

Он подчеркнул, что государство высоко ценит роль церквей и религиозных институтов в укреплении обороноспособности Украины. В частности он отметил развитие военного капелланства, опыт которого позволяет усовершенствовать систему военного духовенства.

Напоследок Щмыгаль добавил, что правительство будет максимально способствовать синхронной работе религиозных организаций с государством в таких сферах, как гуманитарная и психологическая помощь, размещение и поддержка вынужденных переселенцев, различные социальные проекты, адвокация Украины на международной арене и т.д.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Денис Шмыгаль
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