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Зеленский провел телефонный разговор с Байденом: говорили об ATACMS, формуле мира и вступлении в ЕС

Зеленский провел телефонный разговор с Байденом: говорили об ATACMS, формуле мира и вступлении в ЕС

КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Главы государств говорили об успешном применении ATACMS, дальнейшей военной поддержке со стороны США, реализации формулы мира и переговорах о вступлении Украины в ЕС. Об этом глава украинского государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Цитата

“Провел разговор с президентом США Джозефом Байденом и поблагодарил его за эффективное выполнение наших недавних оборонных договоренностей.

Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS, а наши воины успешно применяют их на поле боя”, - отметил Зеленский.

Детали 

Президент Украины обсудил с лидером США дальнейшее усиление украинских дальнобойных возможностей.

Также Зеленский поблагодарил за плодотворный визит спецпредставителя США Пенни Прицкер, во время которого были начаты продуктивные переговоры о путях использования замороженных российских активов.

Глава Украины не оставил без внимания и недавний закон о политически значимых лицах, принятый украинским парламентом для продвижения реформ и начала переговоров о вступлении в ЕС.

Владимир Зеленский также отметил визит Джо Байдена в Израиль с целью поиска мира и защиты жизней гражданских людей. Более того, лидеры государств обсудили следующие совместные шаги в продвижении формулы мира и Зеленский приветствовал решение США прислать своего представителя на следующую встречу советников на Мальте в конце этого месяца.

“Украина благодарна за жизненно важную и устойчивую поддержку со стороны США в нашей борьбе за свободу и против российской агрессии”, - резюмировал Зеленский. 

Напомним

Президент США Джо Байден намерен поставить на голосование в Конгрессе долгосрочный пакет помощи для Украины размером 60 млрд долларов.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, военная помощь, Джо Байден, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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