КИЕВ. 19 октября. УНН. Глава следственного комитета россии Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов российского гражданства, если они отказываются воевать против Украины. Об этом со ссылкой на заявление Быстрыкина пишут российские СМИ, передаёт УНН.

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“Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их (мигрантов — ред.) к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином рф, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства”, — сказал Бастрыкин.

Детали

Такое заявление председатель Следственного комитета россии сделал во время своего віступа на военно-научной конференции Клуба военачальников россии.

Согласно данным российских СМИ их глава СК не в первый раз говорит о привлечении к войне иностранцев, получивших российский паспорт. В январе 2023 года в интервью одной из газет он называл целесообразным “рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции”.

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По словам российского чиновника, только в первом полугодии 2022 года более 60 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана получили российское гражданство. А вместе с паспортом, считает Быстрыкин, они обрели и “конституционную обязанность по защите принявшей их страны”.