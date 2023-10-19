В Словакии Президент протестует против кандидатуры на пост министра окружающей среды Рудольфа Гуляка, ведь он отрицает изменения климата

КИЕВ. 19 октября. УНН. Человек, который отрицает изменения климата не будет следующим министром окружающей среды Словакии. Такое заявление сделала президент Словакии Зузана Чапутова, по кандидатуре Рудольфа Гуляка на пост министра окружающей среды. Об этом пишет Politico, передает УНН.

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“Кандидат, который длительное время не признает научного консенсуса по изменению климата и, по его словам, (считает — ред.), что настоящего климатического кризиса не существует, не может возглавлять и представлять ведомство, основной задачей которого, согласно закону, является защита природы и климатической системы Земли”, — написала Чапутова в заявлении.

Детали

В своем заявлении Президент Словакии также попросила Фицо выдвинуть нового кандидата на пост министра окружающей среды.

Однако, Словацкая национальная партия заявила, что не изменит кандидатуру, и предупредила президента не превышать своих полномочий. Об этом сообщил представитель партии словацкому информационному агентству TASR.

Отмечается, что отказ Чапутовой утвердить Гуляка может иметь последствия для Фицо, который хочет утвердить свое правительство и представлять Словакию на европейском саммите на следующей неделе в Брюсселе.

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Дополнительно

Рудольф Гуляк, был избран на выборах от Словацкой национальной партии, но не является членом партии. Его выдвинули выдвинут на должность министра по охране окружающей среды в правительстве Роберта Фицо.

По данным словацких СМИ Гуляк давно отрицает изменения климата и делится в социальных сетях провокационными сообщениями о климатических активистах, неправительственных организациях и ЛГБТК+ сообществе.

Напомним

Фицо, который во вторник передал список имен министров, и ранее обвинял Президента в “задержке назначения нового правительства”.