Си Цзиньпин предложил как решили конфликт между ХАМАС и Израилем: надо создать два государства

КИЕВ. 20 октября. УНН. Двугосударственное решение для создания независимой Палестины является «фундаментальным выходом» из конфликта Израиля и ХАМАС. Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин в четверг в первом публичном комментарии китайского лидера по войне с момента ее начала, пишет CNN, передает УНН.

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«Приоритетом сейчас является скорейшее прекращение огня, чтобы избежать расширения конфликта или даже выхода из-под контроля и причинения серьезного гуманитарного кризиса», — цитирует Си китайская государственная телекомпания CCTV.

Детали

Си Цзиньпин, который сделал эти комментарии во время встречи с премьер-министром’Египта Мостафой Мадбули в Пекине, заявил, что Китай готов сотрудничать с Египтом и арабскими странами, чтобы «продвигать всеобъемлющее, справедливое и долговременное решение палестинского вопроса», сообщает CCTV.

Си также похвалил Египет за «важную роль» в охлаждении напряженности, добавив, что Китай поддерживает его усилия по пропуску гуманитарной помощи в Газу, сообщает CCTV.

Напомним

Министр иностранных дел Китая Ван И в понедельник призвал к прекращению огня, чтобы остановить кровопролитие в Израиле, предположив на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, что великие мировые державы должны работать, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.

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