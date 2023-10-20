Разумная инвестиция с дивидендами для США: Байден анонсировал выделение Украине и Израилю дополнительных средств

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент США Джо Байден во время обращения по поддержке Украины и Израиля отметил, что направит официальный запрос в Конгресс в пятницу утром, охарактеризовав оказание помощи как инвестицию, которая будет иметь дивиденды для американцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обращение Байдена в прямом эфире.

Цитата

"Мы должны выделить финансовые средства для поддержки наших партнеров, включая Израиль и Украину. Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды следующим поколениям американцев", - заявил Байден.

Детали

Лидер США отметил, что пакет помощи будет беспрецедентным по своему значению для израильской безопасности.

"Я попрошу Конгресс продолжать направлять оружие Украине, чтобы Украина могла остановить жестокость путина", - добавил он.

Хотя президент США не раскрыл деталей будущей помощи, но, по данным Reuters, он будет содержать 60 млрд долларов для Украины и 14 млрд долларов для Израиля.

Также известно, что в запросе будут 10 млрд долларов на гуманитарную помощь, 14 млрд долларов на охрану границ США и 7 - на поддержку Индо-Тихоокеанского региона.

Половина из 60 млрд долларов, выделенных для Украины, пойдут на замену и модернизацию запасов оружия в США.

Дополнение

В обращении Байден отметил, что ХАМАС и путин несут разные угрозы, но имеют общую цель - полностью уничтожить демократию. Президент США заверил, что сделает все, чтобы Ближний Восток имел стабильное будущее.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что президент США Джо Байден выступит с телеобращением в четверг вечером по местному времени. Его речь будет касаться нападения ХАМАС на Израиль и войну россии против Украины.