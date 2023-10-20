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Байден поддержал "идею о двух государствах" в решении конфликта между Израилем и Палестиной

Байден поддержал "идею о двух государствах" в решении конфликта между Израилем и Палестиной

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что мир не может отказаться от решения израильско-палестинского конфликта по принципу двух государств. Об этом американский лидер заявил в обращении Белого дома, пишет CNN, передает УНН.

Цитата 

"Как бы трудно это ни было, мы не можем отказаться от мира. Мы не можем отказаться от решения о двух государствах", - сказал Байден. “Израиль и палестинцы одинаково заслуживают жить в безопасности, достоинстве и мире”.

Дополнение

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что двухгосударственное решение для создания независимой Палестины является "фундаментальным выходом" из конфликта Израиля и ХАМАС. По его мнению, приоритетом сейчас является скорейшее прекращение огня, чтобы избежать расширения конфликта или даже выхода из-под контроля и причинения серьёзного гуманитарного кризиса

Источник: УНН
Теги: США, Израиль, Палестина, Джо Байден
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