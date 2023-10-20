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Сигнал рф и усиление наступательной способности ВСУ: эксперт о предоставлении Украине Abrams и Leopard
Сигнал рф и усиление наступательной способности ВСУ: эксперт о предоставлении Украине Abrams и Leopard
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Украина может применять ATACMS исключительно в пределах своей территории - Пентагон

Украина может применять ATACMS исключительно в пределах своей территории - Пентагон

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Министерстве обороны США сообщили, что дальнобойные ракеты ATACMS должны применяться исключительно на территории Украины. При этом представитель Пентагона генерал Патрик Райдер в заявлении не назвал точное количество ракет, которые получила Украина, пишет УНН.

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"Я не могу вдаваться в конкретику относительно количества ATACMS, которое мы поставили. Однако, как и все другие системы и оборудование, которые мы передали Украине, были подкреплены заверениями, что они будут использоваться в пределах Украины, чтобы вернуть назад и защитить суверенную украинскую территорию", - отметил спикер. 

Он также добавил, что США продолжат консультации с Украиной и ее союзниками и партнерами, чтобы предоставить все необходимое для  защиты от агрессии рф. 

Дополнение

Украинские вооруженные силы долго ожидали от партнеров предоставления баллистического вооружения, а после появления ATACMS ситуация на фронте должна значительно улучшиться в нашу пользу. Баллистическое вооружение наносит высокоточные удары на большом расстоянии, поэтому может поражать важные стратегические вражеские объекты – военные аэродромы, командные пункты, логистические пункты, склады горючего и боеприпасов и тому подобное.

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Источник: УНН
Теги: США, Украина, военная помощь
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