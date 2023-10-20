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"Вместе мы не позволим террористам уничтожить демократию": Зеленский отреагировал на мощную речь Байдена

"Вместе мы не позволим террористам уничтожить демократию": Зеленский отреагировал на мощную речь Байдена

Владимир Зеленский

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за мощную речь и заявил, что страны, противостоящие агрессии и терроризму, рассчитывают на лидерство Америки в сохранении нашей общей свободы, передает УНН.

Цитата

"Я благодарен Джозефу Байдену за его мощную речь. Вместе мы не позволим ненависти уничтожить свободу, а террористам – демократию", - указал Президент в соцсети X.

Детали

Зеленский отметил, что Украина благодарна США за поддержку и непоколебимую веру в то, что гуманизм, свобода, независимость и международный порядок, основанный на правилах, должны всегда побеждать.

"Наша общая цель – защитить свободный образ жизни для всех наших народов. Мир, особенно страны, противостоящие агрессии и терроризму, рассчитывает на лидерство Америки в сохранении нашей общей свободы. Непоколебимая двухпартийная поддержка Украины в Соединенных Штатах очень вдохновляет всех наших воинов и весь наш народ. Инвестиция США в оборону Украины гарантирует долгосрочную безопасность для всей Европы и мира", - подчеркнул Глава государства.

Дополнение

В обращении Байден отметил, что ХАМАС и путин несут разные угрозы, но имеют общую цель - полностью уничтожить соседнюю демократию. 

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, война, Джо Байден, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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