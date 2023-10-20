Байден: "ХАМАС и путин представляют разные угрозы, но оба хотят уничтожить демократию"

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент США Джо Байден во время обращения по поддержке Украины и Израиля отметил, что группировка ХАМАС и владимир путин несут разные угрозы, но имеют общую цель - полностью уничтожить демократию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Белого дома.

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«Нападение на Израиль подобно почти 20-месячной войне, трагедии и жестокости, которым подвергся народ Украины - народ, который очень сильно пострадал после того, как путин начал свое тотальное вторжение. Мы не забыли о массовых захоронениях, найденных телах со следами пыток, изнасилований, которые россияне использовали как оружие, а также о тысячах и тысячах украинских детей, насильно вывезенных в россию, украденных у своих родителей.

ХАМАС и аутин представляют разные угрозы, но их объединяет одно: они оба хотят полностью ликвидировать соседнюю демократию - полностью уничтожить ее», - заявил Байден.

Детали

Президент США отметил, что целью существования ХАМАС является уничтожение Израиля и убийство еврейского народа. ХАМАС использует палестинское гражданское население как живой щит, добавил Байден.

Тем временем, путин отрицает, что Украина имеет или когда-либо имела настоящую государственность. Он утверждает, что Советский Союз создал Украину.

«Две недели назад он заявил миру, что если Соединенные Штаты и наши союзники прекратят военную поддержку Украины, то ей останется, цитирую, "неделя жизни". Но мы не отступаем», - подчеркнул Байден.

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Американский лидер также объяснил, почему обеспечение успеха Израиля и Украины является жизненно важным для национальной безопасности США.

«Если мы не остановим аппетит путина к власти и контролю в Украине, он не ограничится только Украиной. путин уже угрожал цитирую, "напомнить" Польше, что их западные земли были подарены россией. И если путин нападет на члена НАТО, мы будем защищать каждый дюйм НАТО, как того требует и к чему призывает договор», - отметил президент США.

И добавил: если США отступят и позволят путину уничтожить независимость Украины, «потенциальные агрессоры во всем мире вдохновятся и попытаются сделать то же самое». По словам Байдена, риск конфликта и хаоса может распространиться на другие части мира - в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке - особенно на Ближнем Востоке.

«Иран поддерживает россию в Украине, поддерживает ХАМАС и другие террористические группировки в регионе. И мы будем продолжать привлекать их к ответственности», - отметил президент США.

Дополнение

Президент США Джо Байден также подчеркнул, что направит официальный запрос в Конгресс в пятницу утром, охарактеризовав предоставление помощи как инвестицию, которая будет иметь дивиденды для американцев.

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