Одна из лучших речей: посол Украины в США отреагировала на обращение Байдена к американцам

КИЕВ. 20 октября. УНН. Посол Украины в США Оксана Маркарова, комментируя обращение президента США к американцам, отметила его, как одно из лучших за каденцию Джо Байдена. Об этом она написала в Facebook, передает УНН.

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«Речь Байдена названа одной из лучших за его каденцию, даже многими оппозиционными политиками. Спасибо нашему стратегическому другу, Америке, за всю поддержку нашей борьбы, за понимание ее важности для всего цивилизованного мира и президенту Байдену за лидерство и это четкое, однозначное и моральное обращение с объяснением для американцев», - подчеркнула Маркарова.

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Также посол Украины в США отметила важные тезисы из речи Байдена, среди которых:

Бюджетный запрос Администрации на поддержку Украины будет подан в Конгресс в рамках совместного пакета с Израилем.

Украина и Израиль названы «критически важными» партнерами США, поддержка которых отвечает национальным интересам Америки.

Впервые на уровне президента США проведены параллели между путинским террористическим режимом и террористами ХАМАС и эта параллель путин-Хамас стала основным трендом в медийном пространстве США.

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