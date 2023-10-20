СМИ анонсировали начало согласования в ЕС 12-го пакета санкций против рф: в ОП отреагировали

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Европейском Союзе начинают согласование деталей 12-го пакета санкций против рф с целью его принятия до конца года, сообщил в пятницу редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.

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"Так называемые "признания" между Европейской комиссией и послами ЕС по 12-му пакету санкций в отношении россии начнутся в эти выходные с целью достижения соглашения в ноябре, хотя декабрь может быть более вероятным", - написал Йозвяк в соцсети X.

Реакция Офиса Президента Украины

"12-й пакет санкций ЕС против россии очень необходим. Нужно усиливать ограничения. российская энергетика, ВПК, а также технологии - важные составляющие. Работаем с партнерами", - отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram.

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