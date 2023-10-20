Глава НБУ Пышный опроверг мифы о финмониторинге политически значимых лиц

КИЕВ. 20 октября. УНН. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный подробно опроверг информацию, что финмониторинг политически значимых лиц (РЕР) предусматривает пожизненные усиленные проверки. Об этом Пышный написал в своем Facebook, передает УНН.

Детали

Глава Нацбанка отметил, что в рамках РЕР не нужно объяснять и подтверждать каждую транзакцию в банках. Если же применяются усиленные процедуры финмониторинга, - это не значит, что они являются бессрочными.

Цитата

«Начнем с того, что финмониторинг осуществляется ко всем клиентам банков. Это стандарт, который должен выполняться. Кроме того, PEP (как и другим клиентам) может быть присвоен и низкий, и средний, и высокий уровень риска. Априори высокий уровень риска назначается только иностранным РЕР. Даже если к вам применяются усиленные процедуры финмониторинга, это не означает, что они являются бессрочными», - написал Пышный.

Он подчеркнул, что обычные процедуры финмониторинга снова будут применяться через год, после того, как банк убедился, что рисков, присущих РЕР, нет.

«Через 12 месяцев после того, как РЕР перестал выполнять выдающиеся публичные функции и банк убедился, что рисков, присущих РЕР, нет (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующим полномочиями), его операции понятны, будут применяться обычные процедуры финмониторинга как к любому другому клиенту», - заявил глава Нацбанка.

"Никто не собирается наказывать PEP какими-то пожизненными усиленными проверками", - добавил Андрей Пышный.

Напомним

17 октября Верховная Рада на своем заседании приняла во втором чтении и в целом законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц.