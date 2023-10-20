Принятие законопроекта о запрете связанных с рф религиозных организаций попытаются оттянуть правками - нардеп

КИЕВ. 20 октября. УНН. Ожидается, что перед вторым чтением будет внесено большое количество поправок к законопроекту о запрете религиозных организаций, связанных с рф, чтобы оттянуть его принятие. Об этом в эфире Радио Свобода заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, пишет УНН.

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«Если будет спам, он может быть, я предполагаю, что он будет, сколько его может быть? Я не знаю. Тысяча правок, две тысячи правок – ничего. Комитет сядет (за работу – ред.) – у нас комитет абсолютно в этом смысле патриотический, проукраинский, прогосударственный. Комитет сядет и будет работать столько, сколько нужно. У них ничего не получится и на уровне комитета, я могу сказать, что мы все сделаем, чтобы он был готов к рассмотрению в Верховной Раде до конца этого года», – сказал народный депутат.

Детали

Потураев считает, что «конструктивных правок» будет немного, около нескольких десятков.

Также по словам Потураева, в комитете настроены на принятие законопроекта о запрете религиозных организаций, связанных с рф, до конца года.

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