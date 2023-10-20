Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,61 0,0502  EUR: 38,65 0,0421 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Сигнал рф и усиление наступательной способности ВСУ: эксперт о предоставлении Украине Abrams и Leopard
Сигнал рф и усиление наступательной способности ВСУ: эксперт о предоставлении Украине Abrams и Leopard
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13275

Зеленский в Херсоне провел совещание с Залужным и военными: в фокусе - Авдеевское, Купянское направления и юг

Зеленский в Херсоне провел совещание с Залужным и военными: в фокусе - Авдеевское, Купянское направления и юг

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Херсоне провел совещание с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и военными, где обсудили ситуацию на фронте в районе Авдеевки, на Купянском направлении и на юге, пишет УНН.

Цитата

"Херсонская область. Совещание с военными – особый формат. Ключевой вопрос – ситуация на основных направлениях фронта. Наши оборонительные действия. Авдеевка. Купянское направление. Юг", - написал Зеленский в соцсетях.

Детали

Как сообщили в ОП, Президент провел совещание с военным командованием по ситуации на ключевых направлениях боевых действий в Херсоне. В частности, в совещании приняли участие: Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины Юрий Содоль, командующий ОСУВ «Одесса» Андрей Гнатов.

Глава государства заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ об общей оперативной ситуации на передовой, обеспечении украинских защитников оружием и боеприпасами.

"Президенту доложили об оборонительных действиях на Авдеевском направлении и неудачных попытках штурмов со стороны противника, которые привели к рекордным потерям в живой силе и технике российского агрессора. Участники совещания также подробно проанализировали ситуацию на Купянском направлении. Кроме того, Владимир Зеленский и командующие предметно обсудили текущие операции украинских защитников на юге", - отметили в ОП.

Напомним

Зеленский в Херсонской области провел совещание с пограничниками.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.