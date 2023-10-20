Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,61 0,0502  EUR: 38,65 0,0421 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Сигнал рф и усиление наступательной способности ВСУ: эксперт о предоставлении Украине Abrams и Leopard
Сигнал рф и усиление наступательной способности ВСУ: эксперт о предоставлении Украине Abrams и Leopard
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6750

Кулеба надеется, что Орбан "вымыл и продезинфицировал руки" после встречи с путиным

Кулеба надеется, что Орбан "вымыл и продезинфицировал руки" после встречи с путиным

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 20 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко прокомментировал встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом рф путиным в Китае. Об этом пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

В разговоре с журналистами Кулебу спросили о его точке зрения относительно встречи Орбана и путина, которая состоялась в Пекине, во время которой венгерский премьер пожал руку кремлевскому диктатору.

Глава МИД Украины выразил надежду, что Орбан вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с путиным.

Цитата

"Надеюсь, что он (Орбан – ред.) по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с путиным", — ответил Кулеба журналистам французского телевидения.

Напомним, что российский диктатор владимир путин провел в пекине встречу с премьером венгрии виктором орбаном – они обсудили сотрудничество в сфере газа, нефти и ядерной энергетики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба назвал оптимистичный срок предоставления Украине F-16

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Венгрия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.