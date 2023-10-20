Кулеба надеется, что Орбан "вымыл и продезинфицировал руки" после встречи с путиным

КИЕВ. 20 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко прокомментировал встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом рф путиным в Китае. Об этом пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

В разговоре с журналистами Кулебу спросили о его точке зрения относительно встречи Орбана и путина, которая состоялась в Пекине, во время которой венгерский премьер пожал руку кремлевскому диктатору.

Глава МИД Украины выразил надежду, что Орбан вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с путиным.

Цитата

"Надеюсь, что он (Орбан – ред.) по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с путиным", — ответил Кулеба журналистам французского телевидения.

Напомним, что российский диктатор владимир путин провел в пекине встречу с премьером венгрии виктором орбаном – они обсудили сотрудничество в сфере газа, нефти и ядерной энергетики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба назвал оптимистичный срок предоставления Украине F-16