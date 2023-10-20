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Комиссия ООН задокументировала очередные многочисленные нарушения прав человека со стороны рф

Комиссия ООН задокументировала очередные многочисленные нарушения прав человека со стороны рф

КИЕВ. 20 октября. УНН. Независимая международная следственная комиссия ООН в Украине обнаружила продолжающиеся военные преступления и нарушения прав человека, которые серьезно влияют на гражданское население. Об этом сообщили в представительстве ООН в Украине, пишет УНН.

Детали

Независимая международная следственная комиссия по расследованию нарушений в Украине задокументировала дополнительные доказательства того, что российские власти совершили неизбирательные нападения и военные преступления пыток, изнасилований и другого сексуального насилия, а также депортацию детей в российскую федерацию, согласно своему отчету, представленному Генеральной Ассамблее ООН.

В дополнение к предыдущим выводам Комиссии о пытках, совершенных россиянами, новые доказательства были собраны в Херсонской и Запорожской областях. В расследуемых случаях злоумышленники в основном пытали мужчин, подозреваемых в передаче информации украинским властям или в другой поддержке ВСУ.

Опросы жертв и свидетелей, которые сообщали о смерти жертв в результате пыток продемонстрировали изображающее глубокое пренебрежение к человеческому достоинству со стороны россии.

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Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина
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