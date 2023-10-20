На Мальте в конце октября соберутся лидеры стран глобального Юга чтобы обсудить украинскую формулу мира

КИЕВ. 20 октября. УНН. Украина будет продвигать формулу мира на саммите в Мальте, который состоится уже на этой неделе. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, на этом форуме привлечь страны Глобального Юга к делу Украины. Об этом пишет издание Bloomberg с ссылкой на заявление МИД Мальты, передает УНН.

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“Переговоры на Мальте будут продолжать увеличивать импульс для создания большей и более широкой поддержки мирных усилий, возглавляемых Украиной, до запланированного Глобального саммита мира”, — заявили о цели мероприятия в МИД Мальты.

Детали

Саммит высокопоставленных чиновников из стран глобального юга пройдет на Мальте 28-29 октября. Эта встреча будет направлена на обеспечение “широкой международной поддержки” плана президента Владимира Зеленского“, — отметили в своем официальном заявлении МИД Мальты в пятницу.

В дипломатическом ведомстве Мальты также объяснили, что поскольку большое внимание мира сейчас сфокусировано на войне Израиля и ХАМАС и ее геополитических последствиях, Зеленский продвигает формулу, которая имеет целью привлечь такие страны, как Индия и Бразилия, к вопросам безопасности в Украине.

Формула из 10 пунктов от украинского Президента предусматривает полный вывод российских войск с украинских территорий. Это является главным требованием Украины, которое Кремль отклонил. Поэтому Зеленский исключил прямые переговоры с президентом россии владимиром путиным, и пытается донести важность вывода войск рф до международного сообщества.

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По мнению союзников Украины такие встречи, как на Мальте, являются хорошей платформой для официальных лиц из Киева, чтобы те имели возможность выдвинуть свои аргументы перед странами, которые в основном остались нейтральными по поводу вторжения россии. Кроме призыва к выходу рф с украинских территорий, план Зеленского охватывает такие темы, как обеспечение продовольственной и ядерной безопасности мира.

Обсуждение формулы мира Зеленского на Мальте является третьей подобной встречей. Аналогичные форумы прошли в Дании в июне и в Саудовской Аравии в августе.