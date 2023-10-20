Байден просит Конгресс согласовать запрос для помощи Израилю и Украине

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден просит Конгресс "продвигать важнейшие приоритеты национальной безопасности", а именно - согласовать бюджет, который ранее был назван "беспрецедентным", для помощи Украине и Израилю, передает УНН со ссылкой на заявление Белого дома.

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"Сегодня президент просит Конгресс дополнительного финансирования, которое будет способствовать развитию нашей национальной безопасности и поддерживает наших союзников и партнеров. После ужасной террористической атаки ХАМАС президент Байден усилил безопасность, разведку и дипломатическую поддержку народа Израиля. Этот дополнительный запрос будет продолжать предоставлять Израилю необходимую помощь по безопасности, поддерживать усилия Израиля по обеспечению освобождения заложников и расширять гуманитарную помощь гражданским лицам, пострадавшим от войны в Израиле и Газе.

Поддержка Соединенных Штатов Израилю происходит в то самое время, когда истекает 600-й день незаконной войны владимира вутина против народа Украины. Действия администрации Байдена-Харрис позволили народу Украины защитить свою нацию от жестокого и неспровоцированного вторжения и отвоевать территорию, захваченную российскими войсками, освободив украинское гражданское население от российской оккупации. Дополнительный запрос Администрации предоставит важную подготовку, оборудование и оружие, необходимые для того, чтобы помочь Украине защитить и отвоевать свою суверенную территорию и защитить украинский народ от российской агрессии", - говорится в заявлении.

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В заявлении указано, что администрация США "дополнительно инвестирует в нашу военно-промышленную базу, чтобы обеспечить нашу военную готовность, включая пополнение ресурсов для удовлетворения наших оборонных потребностей, поскольку мы поддерживаем Израиль и Украину, а также растущие требования безопасности в Индийско-Тихоокеанском регионе".

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"Ресурсы для американской оборонно-промышленной базы будут способствовать созданию рабочих мест в США, увеличат способность нашей страны производить критически важные боеприпасы и другое оборудование, а также гарантировать, что наша армия и в дальнейшем будет наиболее готовой, боеспособной и лучше всего оснащенной боевой силой, которую когда-либо видел мир. В приложении администрации также содержится запрос на увеличение поддержки союзников и партнеров в нашей стратегической конкуренции с Китайской Народной Республикой (КНР). Он мобилизует сотни миллиардов от международных финансовых организаций, чтобы обеспечить устойчивый источник финансирования для развивающихся стран, как альтернативу принудительной практике кредитования в КНР", - добавили в Белом доме.

Напомним

Президент США Джо Байден в своём выступлении для прессы в Тель-Авиве 18 октября подтвердил, что позже на этой неделе он планирует подать запрос в Конгресс США относительно “беспрецедентного пакета помощи” для Израиля.