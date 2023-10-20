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Зарплаты военным составили большую часть расходов на оборону, которые в этом году были заложены в бюджете

Зарплаты военным составили большую часть расходов на оборону, которые в этом году были заложены в бюджете

КИЕВ. 20 октября. УНН. Из более чем 1 триллиона гривен, который потрачен из бюджета на оборону в этом году, почти 700 миллиардов гривен направлено на зарплату военным. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Цитата

“В этом году мы уже потратили на оборону более 1 триллиона гривен. Почти половину всех расходов общего фонда госбюджета”, — написал Шмыгаль в телеграм.

Детали

Глава правительства уточнил, что из этих средств 682 млрд грн направили на зарплаты военным. 349 млрд грн на поддержку Вооруженных Сил Украины — на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты.

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Всего из общего фонда госбюджета было потрачено 2 трлн 119 млрд грн. На социальные программы ушло 386 млрд грн. Еще 102 млрд грн было выделено на медицину. 112 млрд грн — на трансферты местным бюджетам, то есть на поддержку украинских регионов.

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Источник: УНН
Теги: зарплата, война, военные, расходы, Денис Шмыгаль, Бюджет-2023
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