Запрос Байдена на помощь Украине достигает более 61 млрд долларов: что включает

КИЕВ. 20 октября. УНН. Новый запрос на финансирование помощи Украине подал в Конгресс президент США Джо Байден достигает более 61 млрд долларов, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Помимо помощи Украине, запрос также касается новой помощи Израилю, развития военно-промышленного комплекса США, укрепления безопасности Индо-Тихоокеанского региона, гуманитарной помощи, финансирования развивающихся стран, чтобы предоставить альтернативу программам Китая, меры по укреплению безопасности на южной границе США.

Поддержка Соединенными Штатами Израиля происходит в то же время, когда незаконная война путина против народа Украины перешла рубеж в 600 дней, говорится в записке Белого дома по запросу.

Издание отмечает, что запрос включает 61,4 млрд долларов помощи Украине и 14,3 млрд долларов помощи Израилю.

Украинская часть предусматривает:

30 млрд долларов для Пентагона на оборудование для Украины и пополнение собственных запасов вооружения,

14,4 млрд долларов для Пентагона на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки,

16,3 млрд долларов – для Государственного департамента и USAID на экономическую, безопасность и оперативную помощь,

481 млн долларов – на помощь перемещенным украинцам в рамках программы США "Объединение ради Украины" U4U,

149 млн долларов – для NNSA для реагирования на ядерные/радиологические инциденты.

Также, в новом запросе на финансирование предусмотрено 9,15 млрд долларов на гуманитарную поддержку. Эти деньги будут направлены через Госдеп для оказания гуманитарной помощи Украине, Израилю, Газе и на другие нужды.

Подробнее, законопроект предусматривает пять основных сфер поддержки Украины:

- Дополнительное оружие и оборудование для того, чтобы помочь Украине достичь успеха на поле битвы и защитить ее народ, а также пополнить запаса Пентагона, после передачи оборудования Украине в рамках президентских полномочий. Предоставленная помощь, отметили в Белом доме, "помогла Украине спасти многочисленные жизни и выиграть битвы за Киев, Харьков и Херсон".

- Продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки, включая инвестиции в оборонную промышленную базу, возмещение расходов на транспортировку американских служащих и оборудования, и дальнейшее наращивание присутствия войск США в Европе, и другая критически важная деятельность.

- Экономическая поддержка и поддержка гражданской безопасности, включая прямую бюджетную поддержку Украины, помощь с инвестициями в критическую инфраструктуру, поддержка правоохранительной деятельности, помощь в разминировании освобожденных территорий.

- Помощь перемещенным украинцам в рамках программы США "Объединение ради Украины" U4U

- Развитие сотрудничества с партнерами на случай чрезвычайных ситуаций, в частности ядерного и радиоактивного кризисов.

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