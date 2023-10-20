Скандал из-за нового клипа Жадана и Соловий: священники во Львове требуют удалить видео, которое "пропагандирует антихристианские ценности"

КИЕВ. 20 октября. УНН. Назревает скандал из-за нового клипа Кристины Соловий и группы "Жадан и Собаки" – "Сердце". Приход церкви святого Андрея во Львове просит удалить клип поскольку он "пропагандирует антихристианские ценности". Соответствующее заявление представителей церкви появилось на официальной фейсбук странице храма, передает УНН.

Цитата

“Дорогие во Христе братья и сестры, хотим выступить по поводу появления в сети интернет клипа „Сердце“, с участием Кристины Соловий и Сергея Жадана. Мы уже обратились к ним с просьбой об удалении данного клипа, поскольку он пропагандирует антихристианские ценности и нарушает суть и сценарий клипа, о котором мы заранее были проинформированы. Искренне всех извиняемся!!!”, — говорится в сообщении прихода на их официальной фейсбук странице.

Детали

Свой новый видеоклип Кристина Соловий и группа “Жадан и Собаки” частично снимали в церкви святого Андрея Первозванного. В клипе рядом с кадрами где Соловий сидит в красном платье в храме, есть перебивки влюбленных пар, среди которых есть и однополые.

Пока реакции на заявление прихожан церкви святого Андрея во Львове ни Жадан, ни Соловий не дали.

В КиевПрайд (украинская ОО, целью которой является осведомленность об ЛГБТ-сообществе среди украинцев — ред.) тоже пока никак эту ситуацию не комментировали. Однако ОО сделала репост новости о клипе и возмущении верующих.

Дополнительно

Посмотреть новый провокационный музыкальный клип “Сердце” можно по ссылке.