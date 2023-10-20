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В подмосковье два брата сожгли флаг Израиля, их задержали

В подмосковье два брата сожгли флаг Израиля, их задержали

КИЕВ. 20 октября. УНН. В пригороде москвы оперативники задержали двух мужчин, которые сожгли флаг Израиля, и сняли это на видео. Об инциденте сообщают российские СМИ, передаёт УНН. 

Детали

По данным российских СМИ видео с сожжением флага Израиля появилось в соцсетях сегодня утром. На нём двое мужчин с флагами Палестины и Азербайджана подожгли флаг Израиля рядом с ТЦ “Хайвей” на Симферопольском шоссе. Это пригород российской столицы.

По данным одного из российских интернет изданий, оперативники сработали очень быстро — выехали на место и задержали поджигателей. Ими оказались два брата Мурадовы. Одному из них 21 год, другому — 19 лет.

В отношении обоих российские блюстители порядка назначили проверку.

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Источник: УНН
Теги: Россия, флаг, Израиль, поджог
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