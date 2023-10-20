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Всеукраинской переписи переписи населения в 2023-м году не будет: почему

Всеукраинской переписи переписи населения в 2023-м году не будет: почему

КИЕВ. 20 октября. УНН. Кабмин решил отменить проведение Всеукраинской переписи населения 2023 года и признал не действующим свое распоряжение. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Цитата

“Признано утратившим силу распоряжение КМУ от 09.12.2020 N 1542 “О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения”, - написал Мельничук.

По его словам, поручено Государственной службе статистики после прекращения или отмены военного положения в Украине внести предложение о проведении Всеукраинской переписи населения.

Напомним

УНН сообщал, что Кабмин планирует определиться относительно проведения в 2023 году переписи населения.

В начале 2020 года тогдашний министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет представил результаты оценки численности населения Украины. По результатам, количество наличного населения Украины составляло 37,289 млн человек.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина
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