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Рокировка в армии рф: главнокомандующего ВКС Суровикина официально заменили на Афзалова

Рокировка в армии рф: главнокомандующего ВКС Суровикина официально заменили на Афзалова

КИЕВ. 20 октября. УНН. В армии российской федерации официально утвердили нового главнокомандующим Воздушно-космическими силами. Вместо генерала Сергея Суровикина должность занял генерал-полковник Виктор Афзалов. Об это пишет российское информагенство ТАСС, передаёт УНН.

Детали

О назначении на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами россии генерал-полковника Виктора Афзалова агенству сообщил источник близкий к ВКС.

Согласно открытым данным, до этого Афзалов был временно исполняющим должность главкома ВКС рф.

Напомним

Российского генерала Сергея Суровикина уволили с должности главнокомандующего Воздушно-космических сил рф указом российского диктатора владимира путина еще 22 августа.

Отметим, что Суровикин занимал эту должность с 2017 года. Однако, после бунта Пригожина, о метяже которого Суровикин вероятно знал, его решили уволить.

Источник: УНН
Теги: войска РФ, Россия, Минобороны, война, военные, армия России
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