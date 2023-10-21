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Министр юстиции Бельгии подал в отставку после теракта, который произошел в Брюсселе

Министр юстиции Бельгии подал в отставку после теракта, который произошел в Брюсселе

КИЕВ. 21 октября. УНН. Министр юстиции Винсент Ван Квикенборн заявил, что уходит в отставку. Об этом он сообщил на пресс-конференции. Увольнение связано с тем, что прокуратура допустила ошибку в деле об исполнителе теракта в понедельник, пишет VRT, передает УНН.

Цитата 

«Ошибка с драматическими последствиями, и я хочу взять на себя политическую ответственность за это», - отметил глава Минюста. «С самого первого момента я и моя команда искали все детали в файле, чтобы обеспечить полную ясность, а также искать любые ошибки, которые могли быть допущены».

Квикенборн принес извинения от имени Минюста у пострадавших в результате теракта и их семей, а также попросил прощения «перед шведским и бельгийским народом».

Детали 

По его словам, службы Минюста столкнулись с тем, что 15 августа 2022 года поступил запрос на экстрадицию из Туниса мужчины, совершившего нападение на футбольном матче. Этот запрос об экстрадиции был передан юстицией FPS в прокуратуру Брюсселя 1 сентября 2022 года. Но компетентный магистрат не ответил на этот запрос об экстрадиции, его оставили без изменений.

По мнению Винсента Ван Квикенборна, это грубая ошибка, которая имеет драматические последствия. Он отметил, что признает свою политическую ответственность за эту ошибку.

Напомним

Два человека были застрелены 16 октября вечером в столице Бельгии Брюсселе.


Источник: УНН
Теги: Минюст, Брюссель, Бельгия
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