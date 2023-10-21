Блинкен не дал прямого ответа считает ли он, что Израиль соблюдает законы войны

КИЕВ. 21 октября. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу не сказал прямо, считает ли он, что Израиль соблюдает законы войны в своих действиях в отношении Газы. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Цитата

«Будет достаточно времени, чтобы оценить, как проводились эти операции», — сказал Блинкен на пресс-конференции в пятницу.

По мере роста возмущения арабских партнеров США по поводу израильской блокады Газы и количества погибших мирных жителей в результате израильских ударов, главный дипломат США продолжал пытаться идти деликатной линией, выражая поддержку «праву» и «обязанности’обязанности» Израиля защищать себя, подчеркивая при этом, что страна должна стремиться минимизировать потери для гражданских.

«Мы также четко заявили, что то, как Израиль делает это, имеет значение — и, в частности, важно, чтобы операции проводились в соответствии с международным правом, гуманитарным правом, правом войны, и чтобы было сделано все, чтобы минимизировать потери гражданского населения», – сказал он.

«Я могу просто сказать со стороны Соединенных Штатов, что это продолжает быть важным для нас. И опять же, это то, что отличает нас, отличает Израиль от террористических групп, таких как ХАМАС, которые не только совершенно не заботятся о невинных человеческих жизнях, они намеренно используют невинные человеческие жизни, чтобы укрыться, использовать буквально как живые щиты, зная, что гражданское население неизменно пострадает во время конфликта», – добавил Блинкен.

Дополнение

В то же время президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что уверен в том, что действия Израиля не выходят за рамки законов войны.