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Блинкен не дал прямого ответа считает ли он, что Израиль соблюдает законы войны

Блинкен не дал прямого ответа считает ли он, что Израиль соблюдает законы войны

КИЕВ. 21 октября. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу не сказал прямо, считает ли он, что Израиль соблюдает законы войны в своих действиях в отношении Газы. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Цитата 

«Будет достаточно времени, чтобы оценить, как проводились эти операции», — сказал Блинкен на пресс-конференции в пятницу.

По мере роста возмущения арабских партнеров США по поводу израильской блокады Газы и количества погибших мирных жителей в результате израильских ударов, главный дипломат США продолжал пытаться идти деликатной линией, выражая поддержку «праву» и «обязанности’обязанности» Израиля защищать себя, подчеркивая при этом, что страна должна стремиться минимизировать потери для гражданских.

«Мы также четко заявили, что то, как Израиль делает это, имеет значение — и, в частности, важно, чтобы операции проводились в соответствии с международным правом, гуманитарным правом, правом войны, и чтобы было сделано все, чтобы минимизировать потери гражданского населения», – сказал он.

«Я могу просто сказать со стороны Соединенных Штатов, что это продолжает быть важным для нас. И опять же, это то, что отличает нас, отличает Израиль от террористических групп, таких как ХАМАС, которые не только совершенно не заботятся о невинных человеческих жизнях, они намеренно используют невинные человеческие жизни, чтобы укрыться, использовать буквально как живые щиты, зная, что гражданское население неизменно пострадает во время конфликта», – добавил Блинкен.

Дополнение

В то же время президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что уверен в том, что действия Израиля не выходят за рамки законов войны. 

Источник: УНН
Теги: США, Израиль
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