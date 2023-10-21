КИЕВ. 21 октября. УНН. Президент Джо Байден заявил в пятницу, что считает, что ХАМАС был мотивирован напасть на Израиль частичным желанием помешать этой стране нормализовать отношения с Саудовской Аравией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

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«Одна из причин... почему ХАМАС напал на Израиль, заключается в том, что они знали, что я собираюсь сесть (за стол переговоров - ред.) с саудовцами», — сказал Байден. Президент США указал, что, по его мнению, боевики ХАМАС начали смертоносное нападение 7 октября, потому что: «Угадайте что? Саудовцы хотели признать Израиль» и были близки к тому, чтобы официально это сделать.

Иерусалим и Эр-Рияд неуклонно приближались к нормализации, а Байден работал над тем, чтобы объединить’обе страны, объявив о планах в сентябре на саммите Группы 20 в Индии относительно партнерства в морском коридоре.

Премьер’премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с Байденом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре и сказал ему: «Я думаю, что под вашим руководством, господин президент, мы сможем установить исторический мир между Израилем и Саудовской Аравией».

Напомним

Саудовская Аравия приостановила переговоры о потенциальной нормализации отношений с Израилем, на фоне войны между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС.