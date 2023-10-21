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Если Грузия и Молдова начнут собственную деоккупацию, Украине будет легче - Данилов

Если Грузия и Молдова начнут собственную деоккупацию, Украине будет легче - Данилов

КИЕВ. 21 октября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Третья мировая война началась с нападения россии на Грузию в 2008 году, сейчас продолжается ее горячая фаза. Более того, по его словам, если бы Грузия и Молдова начали освобождать оккупированные территории, Украине было бы легче. Об этом Данилов заявил во время телемарафона, когда его попросили прокомментировать тезис о том, что Третья мировая война началась с нападения ХАМАС на Израиль, пишет Радио Свобода, передает УНН.

Цитата 

«Третья мировая война началась в 2008 году, когда рф напала на Грузию, забрала часть её территории, потом была ситуация февраля 2014 года. Просто она (война) была в «крутом» состоянии, а сейчас перешла в активную стадию. Он вошел в горячую фазу 24 февраля 2022 года, и то, что сейчас происходит на территории Израиля, на территории других стран, это уже последствия. Более того, я уверен, что это последняя война, которую мы с вами будем наблюдать», - заявил Данилов. 

По его словам,  если бы Грузия и Молдова начали освобождать свои территории от рф во время войны в Украине, то вопрос возвращения захваченных агрессором территорий совместно решался бы быстрее.

«Я уже [высказывал] свою позицию в конце февраля, в начале марта, когда началась агрессия против нас, и я сказал: если бы грузины и Молдова начали освобождать свои территории от российских оккупантов, мы бы решили этот вопрос гораздо быстрее. Но это зависит от их правительств, этих стран. Они верят, что с нашей помощью, то есть когда мы победим над россией, они очень быстро освободят свои территории», – сказал Алексей Данилов.

По его словам, если бы мир ответил путину во время войны в Грузии в 2008 году и событий в Крыму в 2014 году, сейчас было бы гораздо меньше потерь.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский выразил солидарность с грузинским народом и поддержку суверенитета Грузии, а также назвал условие возвращения мира в Европу. По мнению Зеленского, только полная деоккупация Украины и земель Грузии, наказание российского захватчика и возмещение нанесенного им ущерба вернет мир и стабильность в Европу и мир. 

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Источник: УНН
Теги: РНБО, Россия, Украина, Молдова, Грузия, война, Алексей Данилов

В тексте упоминаются

Данилов Алексей
Данилов Алексей
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