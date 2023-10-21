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В Украине планируют масштабировать производство средств РЭБ

В Украине планируют масштабировать производство средств РЭБ

КИЕВ. 21 октября. УНН. Кабинет министров принял решение, направленное на масштабирование производства украинских средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников, сообщил вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров в субботу. Как указали в Минобороны, БПЛА и средства РЭБ быстрее будут попадать в войска, пишет УНН.

Цитата

"Старт массового производства средств РЭБ в Украине — правительство упростило закупку и доступ к эксплуатации. Важное решение для усиления обороноспособности страны, которое позволит масштабировать производство украинских средств радиоэлектронной борьбы и БПЛА. Производители смогут активнее развиваться, реинвестировать прибыль и не тратить кучу времени на бюрократию", - написал Федоров в Telegram.

Детали

Как указали в Минобороны, теперь допуск беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы к эксплуатации будет происходить на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик. Также госзаказчик сможет закупать БПЛА и средства РЭБ, если они провели с производителями совместные ведомственные испытания.

По словам Федорова, изменения в постановлении позволят:

  • закупать государству средства РЭБ по упрощенной процедуре;
  • увеличить прибыль производителей на 25%;
  • допускать к эксплуатации без проведения повторных испытаний и заседания комиссии Минобороны;
  • сократить до 10 дней допуск к эксплуатации образцов БПЛА и РЭБ;
  • закупать Минобороны и Госспецсвязи РЭБ по запросу Сил обороны;
  • приобрести БПЛА и РЭБ до завершения процедуры допуска к эксплуатации благодаря акту совместных ведомственных испытаний с положительным заключением или наличия номенклатурного номера НАТО;
  • не утверждать Технические условия на образцы беспилотных систем и средств РЭБ в Генштабе ВСУ.

"Отныне Генштаб будет утверждать технические требования для БПЛА с указанием тактико-технических характеристик, которым должны соответствовать такие товары, для допуска к эксплуатации. Кроме того, на Генштаб возложена обязанность утверждать технические требования к средствам РЭБ и их текущую потребность по каждому типу РЭБ", - подытожили в Минобороны.

Дополнение

До этого процесс допуска к эксплуатации, как указали Минобороны, был неоправданно длительным - изучение технической документации, проведение испытаний, определение и получение потребности от Вооруженных Сил.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, ВСУ, ОПК, вооружение, производство, Михаил Федоров
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