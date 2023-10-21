В Украине планируют масштабировать производство средств РЭБ
КИЕВ. 21 октября. УНН. Кабинет министров принял решение, направленное на масштабирование производства украинских средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников, сообщил вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров в субботу. Как указали в Минобороны, БПЛА и средства РЭБ быстрее будут попадать в войска, пишет УНН.
Цитата
"Старт массового производства средств РЭБ в Украине — правительство упростило закупку и доступ к эксплуатации. Важное решение для усиления обороноспособности страны, которое позволит масштабировать производство украинских средств радиоэлектронной борьбы и БПЛА. Производители смогут активнее развиваться, реинвестировать прибыль и не тратить кучу времени на бюрократию", - написал Федоров в Telegram.
Детали
Как указали в Минобороны, теперь допуск беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы к эксплуатации будет происходить на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик. Также госзаказчик сможет закупать БПЛА и средства РЭБ, если они провели с производителями совместные ведомственные испытания.
По словам Федорова, изменения в постановлении позволят:
- закупать государству средства РЭБ по упрощенной процедуре;
- увеличить прибыль производителей на 25%;
- допускать к эксплуатации без проведения повторных испытаний и заседания комиссии Минобороны;
- сократить до 10 дней допуск к эксплуатации образцов БПЛА и РЭБ;
- закупать Минобороны и Госспецсвязи РЭБ по запросу Сил обороны;
- приобрести БПЛА и РЭБ до завершения процедуры допуска к эксплуатации благодаря акту совместных ведомственных испытаний с положительным заключением или наличия номенклатурного номера НАТО;
- не утверждать Технические условия на образцы беспилотных систем и средств РЭБ в Генштабе ВСУ.
"Отныне Генштаб будет утверждать технические требования для БПЛА с указанием тактико-технических характеристик, которым должны соответствовать такие товары, для допуска к эксплуатации. Кроме того, на Генштаб возложена обязанность утверждать технические требования к средствам РЭБ и их текущую потребность по каждому типу РЭБ", - подытожили в Минобороны.
Дополнение
До этого процесс допуска к эксплуатации, как указали Минобороны, был неоправданно длительным - изучение технической документации, проведение испытаний, определение и получение потребности от Вооруженных Сил.