ЕС и США обещают "в краткосрочной перспективе" изучить варианты использования замороженных активов рф для Украины

КИЕВ. 21 октября. УНН. ЕС и США в краткосрочной перспективе будут изучать, как доходы от обездвиженных российских суверенных активов законно могут быть направлены на поддержку Украины и ее восстановление и реконструкцию. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита США-ЕС 20 октября, пишет УНН.

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"россия должна прекратить свою агрессию и нести правовые последствия всех своих международно-противоправных действий, включая компенсацию ущерба, нанесенного Украине. Мы едины в нашей решимости обеспечить полную ответственность. В свете срочности противодействия попыткам россии разрушить украинскую экономику и невыполнения россией своих обязательств по международному праву, Соединенные Штаты и Европейский Союз вместе с нашими союзниками созывают наших экспертов, чтобы изучить варианты компенсации Украине своевременно за потери, раненых и ущерб в результате агрессии россии. Мы изучаем все возможные пути оказания помощи Украине в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом", - говорится в заявлении.

"В рамках наших усилий по оказанию помощи Украине, в краткосрочной перспективе, мы будем изучать, как любые чрезвычайные доходы, удерживаемые частными лицами, происходящие непосредственно от обездвиженных российских суверенных активов, где эти чрезвычайные доходы не нужны для выполнения обязательств перед россией, могут быть направлены на поддержку Украины и ее восстановление и реконструкцию в соответствии с действующим законодательством", - указано в заявлении.

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Также ЕС и США, как отмечается, работают вместе с мировым сообществом над решением энергетических, экономических и продовольственных проблем, вызванных войной по выбору россии, которые особенно острые в наиболее уязвимых развивающихся странах. "Мы осуждаем попытки россии заблокировать экспорт продовольствия и ее атаки на украинские объекты хранения и отгрузки зерна после ее выхода из Черноморской зерновой инициативы. Пути солидарности ЕС остаются важными для укрепления глобальной продовольственной безопасности", - говорится в заявлении.

"Мы будем углублять нашу совместную работу, чтобы подорвать способность россии вести войну, а также поддерживать и расширять ее оборонно-промышленную базу и потенциал. Те, кто помогает россии покупать предметы или оборудование для ее оборонно-промышленной базы, поддерживают действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Сюда входят компании, которые поставляют в россию определенное важнейшее сырье и предметы первой необходимости, а также финансовые учреждения и другие организации, которые способствуют такой передаче. Мы будем нацелены на субъектов третьих стран, которые материально поддерживают войну в россии. Мы продолжим энергично и совместно обеспечивать соблюдение наших санкций и мер экспортного контроля, чтобы не допустить их обхода и замещения. Наше совместное введение потолка цен G7+ на нефть и нефтепродукты российского происхождения, экспортируемые морем, поддерживает стабильность энергетического рынка, одновременно уменьшая способность россии финансировать свою незаконную войну. Мы намерены действовать в соответствии с требованиями наших соответствующих юридических органов, если мы имеем доказательства, указывающие на нарушения или обманные действия, связанные с политикой по потолку цен", - отметили ЕС и США в заявлении по итогам саммита.