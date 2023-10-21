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Зеленский поговорил с Эрдоганом: обсудили зерновую инициативу и события в Израиле

Зеленский поговорил с Эрдоганом: обсудили зерновую инициативу и события в Израиле

КИЕВ. 21 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает УНН со ссылкой на Телеграмм-канал Зеленского.

Цитата

«Во время разговора с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил благодарность Турции за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Обсудили следующий раунд переговоров по Формуле мира, который состоится на Мальте. Турция будет участвовать, добавляя свой авторитетный голос и позицию», - сообщил Владимир Зеленский.

Говорили руководитель двух стране и о продовольственной безопасности.

«Продовольственная безопасность. Несмотря на срыв Россией Черноморской зерновой инициативы, Украина остается преданной своей жизненно важной роли гаранта глобальной продовольственной безопасности и обеспечивает работу Черноморского зернового коридора. Мы также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с необходимостью обеспечить защиту гражданских лиц и уважение гуманитарного права», - сообщил Президент Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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