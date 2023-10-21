Новый саммит Крымской платформы пройду в Чехии

КИЕВ. 21 октября. УНН. Украина готовится к проведению очередного саммита Крымской платформы. Об этом в вечернем видео обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

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«Готовимся также к новому саммиту нашей Крымской платформы – парламентского уровня Крымской платформы. Количество участников очень серьезное. Саммит состоится в Чехии. Я благодарен всем в мире, кто присоединился и готов вместе с нами на уровне парламентской дипломатии работать ради безопасности, ради мира во всей Европе, без исключений для любых частей нашего континента», - подчеркнул глава государства.

Кроме того, по словам Владимира Зеленского, продолжается активная подготовка новой встречи по Формуле мира – встреча запланирована уже на следующую неделю, состоится она на Мальте.

«Весомые государства мира будут представлены – перечень участников фактически ежедневно увеличивается. Более 50 участников ожидаем. Сегодня Президент Эрдоган подтвердил, что Турция будет участвовать во встрече», - сообщил Зеленский.

Напомним

Сегодня Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.