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Глава цель путина сейчас частично остаться на оккупированных территориях - Подоляк

Глава цель путина сейчас частично остаться на оккупированных территориях - Подоляк

КИЕВ. 21 октября. УНН. По мнению советника Офиса президента Михаила Подоляка российский диктатор владимир путин сейчас имеет целью остаться хотя бы на некоторых оккупированных территориях. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

Советник ОП отметил, что путин стремится перевести эту войну в конфликт меньшей интенсивности, где можно будет проводить определенные переговоры:

"Так же как было после 2014 года, только уже с другими условиями. Потому что после 2014 года путин все еще продолжал выдавать себя за человека, который придерживается международного права, то здесь путин хочет, чтобы ему позволить не считаться с международным правом в полном объеме. И он хочет, чтобы ему позволили доминировать в новых правилах, где я насилие как инструмент влияния на тот или иной регион".

Напомним

Российский президент владимир путин заявил, что Украина якобы уже задумывается о переговорах с рф и что якобы надо "отменить декрет Киева о запрете переговоров".

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Михаил Подоляк
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